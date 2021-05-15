وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في فلسطين

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، من نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلاله التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الوزيريّن حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن الاتصال قد شهد تبادلًا للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء.

واستعرض شكري مع بن فرحان، آخر الجهود التي تجريها مصر مع كل الأطراف المعنية من أجل التوصُل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء.

واتفق الوزيران على الإبقاء على التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في كل الأطر والمحافل من أجل إنهاء التصعيد العسكري على قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع إلى مواجهة شاملة ستكون لها تداعيات وخيمة على مُجمل السلم الإقليمي.

وأكد الوزيران في هذا السياق أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتيّن ويحقق كل الحقوق الفلسطينية المشروعة ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.