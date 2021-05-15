بالأرقام.. خريطة التعافي من كورونا بالمملكة في الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 309 حالات تعافٍ جديدة؛ تلتها جدة بـ 141 حالة، ثم مكة المكرمة 62 حالة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المبرز في المرتبة التالية بـ 34 حالة، ثم الطائف 26 حالة، ثم الدمام 26 حالة، ثم الهفوف 21، والليث 18 حالة، وضرما 17 حالة، وعرعر 16 حالة، وعفيف 16 حالة، والمدينة المنورة 15، وتبوك 12، وأبها 11، والكامل 11، والدوادمي 9، ثم عنيزة 9، وليلى 9، والنعيرية 9، ووادي الفرع 9 ، وخميس مشيط 8، والخبر 8، وينبع 8، وبلجرشي 8، ونجران 7، والمجمعة 7، ورماح 7، وقرية العليا 7، والباحة 6، والظهران 6، ورياض الخبراء وصبيا وبيش والعيص 6 حالات، وأبوعريش 5 حالات.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 432269 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 416759 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7147 حالة.