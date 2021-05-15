بـ290 حالة.. منطقة الرياض تتصدر الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 290 إصابة، من إجمالي 837 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 240 حالة، والشرقية 97 حالة، وعسير 59 حالة، والمدينة المنورة 55 حالة، والقصيم 29 حالة، وجازان 28 حالة، ونجران 15 حالة، وحائل 10 حالات، والباحة 8 حالات، والجوف 5 حالات، وتبوك حالة واحدة غفط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1012 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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