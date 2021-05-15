بالفيديو.. شاب ينقذ طفلًا سحبته الأمواج بعيدًا في شاطئ بيش

تمكن شاب من إنقاذ طفل من الغرق، في شاطئ بيش بمنطقة جازان.

وبثت قناة «الإخبارية» تقريرًا مصورًا عن الواقعة التي تداول نشطاء مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الأمواج سحبت الطفل بعيدًا عن الشاطئ؛ ما جعل عددًا من الشباب يحاولون إنقاذه، إلى أن وصل إليه أحدهم وتمكن من إنقاذه.

وأكد تقرير القناة أن الهلال الأحمر باشر الحادث على الفور، وتم تقديم الخدمات الإسعافية للطفل ولمنقذه.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نال إشادات واسعة من قبل النشطاء الشاب المنقذ وهو يشق عرض البحر سباحة في اتجاه الطفل، ثم يقوم بسحبه نحو الشاطئ.