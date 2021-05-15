أمانة جدة تنفذ 7356 جولة رقابية خلال العيد.. وتغلق 92 منشأة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها (7356) جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين من عيد الفطر المبارك، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية والتي أسفرت عن إغلاق 92 منشأة مخالفة.

وذكرت أمانة جدة، أن الجهود الرقابية خلال العيد شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 323 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق (توكلنا)، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات (940) أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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