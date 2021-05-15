الخدمات الطبية في الداخلية تعايد المنومين بمستشفيات قوى الأمن

وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين، والتي رافقه خلالها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.
وفي ذات السياق، قام مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، بزيارة المرضى المنومين ونقل تهنئة سمو وزير الداخلية لهم بهذه المناسبة.
من جهتهم، عبر المرضى عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لسمو وزير الداخلية وللإدارة العامة للخدمات الطبية لما يلقونه من رعاية واهتمام، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا دوت الخليج أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
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