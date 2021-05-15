السعودية اليوم / العراق يسجل 2058 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2058 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي الوفيات الى 15930, فيما سُجلت 5220 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1039616 حالة.

// انتهى //

19:42ت م

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بغداد 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2058 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مسجلاً بذلك تراجعا ملحوظا بعدد الإصابات اليومية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي الوفيات الى 15930, فيما سُجلت 5220 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1039616 حالة.// انتهى //19:42ت م0078

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