السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كينيا يقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك



نيروبي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا محمد بن عبدالغني خياط حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، واقتصر الحفل على منسوبي السفارة نظراً للاحترازات الخاصة بفيروس

ورفع السفير خياط بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

// انتهى //

19:04ت م

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نيروبي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا محمد بن عبدالغني خياط حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، واقتصر الحفل على منسوبي السفارة نظراً للاحترازات الخاصة بفيروس كورونا ورفع السفير خياط بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.// انتهى //19:04ت م0073

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