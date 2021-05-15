السعودية اليوم / الموروث الشعبي يزين احتفال فنون أبها بعيد الفطر المبارك



أبها 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

نظمت جمعية الثقافة والفنون أمس بأبها احتفالا بعيد الفطر المبارك تحت عنوان " عيدنا أحلى" بمشاركة الشاعرين ظافر العمري، وسعد بن رمثة، والمهتم بالموروث الشعبي عيسى النجيمي، وأدارها محمد الربيعان عبر الاتصال المرئي.

وتحدث المشاركون عن العيد ومظاهره الاحتفالية قديماً في منطقة عسير وأبرز الفنون الشعبية التي تؤدى في هذه المناسبة السعيدة مثل العرضة واللعب والخطوة والقزوعي والدمة.

وقدم العمري وابن رمثة والنجيمي عدة مشاركات شعرية شملت الألحان الشهيرة من الدمة والخطوة واللعب الشهري.

وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية جاءت لمشاركة الجماهير مشاعر الفرح والاستمتاع بالفنون الشعبية بحضور أسماء بارزة في هذا المجال حققوا حضورا متميزا في الساحة و أسهموا في الحفاظ على الموروث الذي تشتهر به منطقة عسير عبر مشاركاتهم المتواصلة والمتعددة في الاحتفالات والمناسبات .

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19:00ت م

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