وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - واس

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

التصدي لممارسات إسرائيل:

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

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