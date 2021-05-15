واي فاي مجاني في منطقة الجوازات البحرينية لدخول جسر الملك فهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات السعودية لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريباً.

اشتراطات مطلوبة:

وأكدت المؤسسة في تغريدات لها عبر تويتر، اليوم السبت، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

فرضية:

وتابعت مؤسسة جسر الملك فهد أنه بالحضور الميداني للرئيس التنفيذي بالمؤسسة ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر، تم اليوم تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة فتح السفر للسعوديين يوم ٥ شوال.

وأوضحت أنه سيتم وضع الإرشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم إلى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين، مثمنةً تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.



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