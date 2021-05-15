وزير التجارة في مركز البلاغات الموحد 1900 صباح ثالث أيام العيد 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صباح اليوم السبت، على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال (1900).

تهنئة بعيد الفطر:

وهنأ القصبي العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير على آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعي المستهلك والأعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فوراً، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين وقطاع الأعمال.

الرقم الموحد:

يذكر أن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900.



شارك الخبر