السعودية اليوم / الأردن تسجل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 276 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 9243 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 711938 حالة.

// انتهى//

17:38ت م

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عمّان 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723345 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 9243 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 711938 حالة.// انتهى//17:38ت م0067

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