السعودية اليوم / فرع جامعة الملك خالد بمحايل يختتم مبادرة "استدامة"



أبها 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

اختتم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد بمحايل مبادرة "استدامة"، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي في مجال النظافة العامة وتدوير المخلفات والاستفادة منها.

وأوضحت رئيسة القسم أن المبادرة اشتملت على زراعة العديد من الشتلات والزهور في فناء القسم والممرات بكلية العلوم والآداب، وإزالة التشوه البصري من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، وتقديم عرض للموضة المستدامة وأنواع الأقمشة والخيوط الصديقة للبيئة، واستعراض البدائل البيئية لمواد النظافة، إلى جانب استغلال خامات البيئة المستهلكة وتحويلها إلى أعمال فنية مبتكرة، إضافة إلى تقديم ورشتَي عمل عن كيفية إعادة تدوير اللوحات المستهلكة القديمة وتحويلها إلى أرضية جديدة صالحة للعمل مرة أخرى، وتدريب الأطفال على ممارسة فن الرسم على لوحات الكانفاس.

// انتهى //

17:38ت م

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