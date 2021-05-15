السعودية اليوم / فلسطين تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 114 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

17:26ت م

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رام الله 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //17:26ت م0061

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