السعودية | وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900 في صباح ثالث العيد

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وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صباح اليوم على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال (1900).

وهنأ القصبي العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك ، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير عن آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعَي المستهلك والأعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فورا، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين و قطاع الأعمال.

يذكر أن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900 ، كما أن خدمات الوزارة الإلكترونية مستمره على مدار الساعه من خلال: https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx .