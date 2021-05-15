شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / آلية جديدة لاستقبال المسافرين على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطبق المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجهات الخدمية آلية جديدة لاستقبال المسافرين من خلال المسارات بمنطقة الإجراءات مع عودة فتح السفر يوم الاثنين، والتي سيتم خلالها وضع الارشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم الى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين. مثمنين تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الاجراءات ، حيث نفذت اامؤسسة اليرم فرضية لقدوم المسافرين بالحضور الميداني للرئيس التنفيذي بالمؤسسة المهندس عماد المحيسن ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر علي ال طراد ، تناولت الآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة فتح السفر للسعوديين يوم ٥ شوال.

واعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اكتمال استعدادات جميع الإدارات بالمملكتين لاستقبال المسافرين عبر المنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين ، مؤكدة الانتهاء من كافة التجهيزات ضمن خطة تطويرية شاملة بدأت منذ فترة التوقف المتزامنة مع جائحة كورونا وتضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة مناطق الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمملكتين ، ويأتي تكثيف هذه الاستعدادات تزامنا مع صدور البيان الالحاقي بالمملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل ابتداء من 5 شوال القادم .

وثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن حرص قيادتي المملكتين على صحة مواطنيها واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامتهم في ظل جائحة كورونا، مبينا أن قرار السماح بعودة السفر بين البلدين سيساهم في عودة وشائج الروابط الاجتماعية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكتين.