قصف منزل القيادي في "حماس" خليل الحية بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، مساء السبت، قصف منزل القيادي في حركة "حماس" خليل الحية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن مصير القيادي في حماس، أو عن وجود ضحايا جراء القصف.

يأتي ذلك مع استمرار المواجهات والتصعيد المتبادل، حيث دمرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق برجاً سكنيا من 13 طابقاً على الأقل، ويضم مكاتب مؤسسات إعلامية أبرزها أسوشيتد برس وسوته بالأرض.



ونقلت العديد من قنوات التلفزة العالمية عملية قصف البرج على الهواء مباشرة، من لحظة اتصال القوات الإسرائيلية على مالكه والطلب منه إخلاؤه وصولا إلى قصفه بسلسلة غارات عنيفة انتهت بانهياره.

وحاول مالك البرج خلال حديثه مع الضابط الإسرائيلي، أخذ موافقة للسماح للصحفيين بالوصول إلى مكاتبهم لاستخراج كاميرات التصوير والأدوات العمل ولكنه رفض ذلك.

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب أسوشيتد برس الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في غزة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المؤسسة الإعلامية الأمريكية "أصيبت بالصدمة والذعر" بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي المبنى.

وقال جاري برويت الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشييتد برس في بيان "إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، ويعرفون أن الصحفيين كانوا هناك"، مضيفا أنه تم تحذير المؤسسة من الضربة، وتم إجلاء الصحفيين في الوقت المناسب.