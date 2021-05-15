القمر يقترن بالمريخ اليوم وغدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة يمكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

المريخ نقطة برتقالية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن المريخ سيبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، مبينًا أنه لرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصات أو أكبر مع استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

اقتران القمر بالمريخ:

ولفت إلى أن اقتران القمر بالمريخ سيحدث بالتزامن مع هبوط المسبار المتجول ( زورونغ) الصيني على الكوكب الأحمر صباح اليوم السبت، مما يمثل علامة فارقة في برنامج الفضاء الطموح للبلاد، لتصبح الصين هي الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي تتمكن من الهبوط على الكوكب الأحمر.

أعلى الكوكب الأحمر:

ونوه إلى أن القمر سيرصد بالقرب من المريخ مساء يوم غد الأحد، إلا إنه سيصبح أعلى الكوكب الأحمر متجها شرقًا، وذلك نتيجة لحركته المعتادة في مدارة حول الأرض.

المسبار المتجول زورونغ:

في سياق متصل، أوضح أبو زاهرة أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية تستعد القيام بأول مهمة هبوط على سطح كوكب المريخ ضمن مهمة المسبار المداري (تيانوين-1)، حيث سيتم إنزال مركبة هبوط تضم مسبار متجول يسمى “زورونغ”، وذلك يمكن أن يحدث في أي وقت خلال الفترة من الآن وحتى 19 مايو الجاري، وإذا نجحت عملية الهبوط ، فتصبح الصين ثاني دولة تضع مسبار متجول على سطح المريخ ، بعد وكالة ناسا، ولكن ذلك سيكون بمثابة التحدي الكبير.



شارك الخبر