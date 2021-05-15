أناشيد وطرب تحييان ليالي عيد فنون أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

نظمت جمعية الثقافة والفنون بأبها احتفالاً بعيد الفطر المبارك بعنوان “عيدنا أحلى” شارك فيها الشاعر ظافر العمري والشاعر سعد بن رمثه والمهتم بالموروث الشعبي عيسى النجيمي وأدارها محمد الربيعان وذلك عبر الاتصال المرئي.

العيد ومظاهره:

وتحدث المشاركون عن العيد ومظاهره الاحتفالية قديماً لدى قبائل منطقة عسير والتي تتشارك في المظاهر من ممارسة الفنون الشعبية وإحياء ليالي السمر بفنون العرضة واللعب والخطوة والقزوعي والدمة.

وقدم العمري وبن رمثه والنجيمي عدة مشاركات شعرية شملت الألحان الشهيرة من الدمة والخطوة واللعب الشهري.

مشاعر الفرح:

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية جاءت لمشاركة الجماهير مشاعر الفرح والاستمتاع بالفنون الشعبية بحضور أسماء بارزة في هذا المجال حققوا حضوراً متميزاً في الساحة وأسهموا في الحفاظ على الموروث الذي تشتهر به منطقة عسير عبر مشاركاتهم المتواصلة والمتعددة في الاحتفالات والمناسبات.



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