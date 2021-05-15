شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة احتفال عائلة بوالدتهم عبر نافذة غرفة المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة احتفال عائلة والدتهم عبر نافذة غرتها بالمستشفى بعد خروجها من العناية المركزة.

ورصد المقطع لحظة إنسانية لاحتفال الأبن عبدالله التركي مع أخوته بوالدته في أبهى صور البر التي خففت عن والدتهم تعب المرض.

وقال "عبدالله" خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "شعور الفرد وهو بعيد عن أهله ما يحس بفرحة العيد وعشان تجربة قاسية من دون أمي".

وأضاف مخاطبًا أمه: "كنتي معنا بالأفراح والأحزان ولا نوفيك حقك".