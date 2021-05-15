شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الصحة" بشأن اللقاحات الروتينية للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الصحة، إلى ضرورة عدم تأجيل اللقاحات الروتينية للأطفال، وأخذها في مواعيدها المقررة لهم.

وأجاب حساب "الصحة 937" التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم السبت، على استفسار في هذا الشأن، قائلا: ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها، والحرص على أخذها في الفترة العمرية المحددة لها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 11.2 مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.