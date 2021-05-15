شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: حق كل مواطن خليجي في استيراد سيارتين بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه من حق كل مواطن خليجي في استيراد سيارتين خلال 12 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات (سنة الصنع 2016 وما بعدها).
وحددت شروطا قبل إصدار البطاقة الجمركية أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، موضحة أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وإنما تستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
وتابعت أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها تكون بواقع 5 % من قيمة المركبة، بالإضافة إلى 15% قيمة ضريبة القيمة المضافة.