شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: حق كل مواطن خليجي في استيراد سيارتين بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه من حق كل مواطن خليجي ‏في استيراد سيارتين خلال 12 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات (سنة ‏الصنع 2016 وما بعدها).

وحددت شروطا قبل إصدار البطاقة الجمركية أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس ‏السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، موضحة أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وإنما تستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

وتابعت أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها تكون بواقع ‏‏5 % من قيمة المركبة، بالإضافة إلى 15% قيمة ضريبة القيمة ‏المضافة.‏