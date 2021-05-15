شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعا في ‎غزة بـ4 ملايين دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

موّل الصندوق السعودي للتنمية مشروعًا في غزة بـ4 ملايين دولار، تضمن إنشاء حوض لتجميع وترشيح مياه الأمطار، ووفر المشروع مليون متر مكعب من الأمطار السنوية.

وسلط تقرير الإخبارية الضوء عن المشروع ، مبينا إنه تم انشاء مشروع حوض تجميع وترشيح مياه الأمطار في حي الأمل بخانيونس بقطاع غزة بتمويل سخي مشترك من الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العربية لإعمار غزة بقيمة٤ملايين دولار، واستغرق العمل به ٣ سنوات .

وقال الأهالي أن المكان كان ملوث وناقل للعدوى وبعد تبرع للمملكة تحولت المنطقة من كارثة صحية وبيئية إلى منطقة جذابة ذات طابع جمالي ، مشيرين إلى أن المشروع انجاز كبير