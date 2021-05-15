شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراءات وشروط احترازية تنتظر المسافرين إلى خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني استعدادات وإجراءات وشروط احترازية تنتظر المسافرين إلى خارج المملكة، بعد رفع القيود عن السفر.

وذكر التقرير أن الأجهزة الحكومية استعدت لاستقبال المسافرين بعد قرار رفع القيود عن السفر للخارج، حيث اجتمع سمو الأمير فيصل نواف بن عبد العزيز مع الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف أن الأمير أكد على أهمية تسخير كافة الجهود والإمكانيات وتهيئة الأجهزة الحكومية لخدمة المسافرين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم السماح بالسفر للمحصنين، الذين اخذو اللقاح جرعتين وجرعة واحدة بشرط أن يكون مر على الجرعة 14 يوم.