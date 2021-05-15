شكرا لمتابعة خبر عن العيادات الافتراضيه والبدء في المستشفي الافتراضي بني مالك العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفر وزارة الصحة خدمة العيادات عن بعد والتي أصبحت متوفرة دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية.

ويتم حجز الموعد من خلال هذه الخدمة ثم تصل رسالة بتاريخ ووقت الموعد ثم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة لتحميل تطبيق "صحتي" وليمكنك من الدخول للموعد في الوقت المحدد مع طبيبك.

كما يتم التذكير بالموعد عن بعد قبلها بيوم بالإضافة لإمكانية توفير هذه الخدمة قريبًا في مختلف المنشآت الصحية.

وتوفر خدمة العيادات عن بعد عدد من المزايا وهى:

- الحفاظ على الخصوصية.

- توفير الجهد.

- سهلة الاستخدام.

- تحمي من التعرض للعدوى.