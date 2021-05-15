شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صباح اليوم على سير العمل والبلاغات الواردة لمركز بلاغات استقبال شكاوى المستهلك وقطاع الأعمال (1900).

وهنأ القصبي العاملين في المركز بعيد الفطر المبارك ، كما استمع من المشرفة على مركز البلاغات أمجاد الساير على آلية العمل وأبرز البلاغات الواردة للمركز خلال أيام العيد في قطاعي المستهلك والاعمال وآلية التفاعل معها وضمان معالجتها فورا ً ، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل خدمة للمستهلكين و قطاع الاعمال.

يذكر بأن وزارة التجارة تستقبل الاتصالات عبر الرقم الموحد لخدمات المستهلك وقطاع الأعمال على الرقم المجاني 1900

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كما أن خدمات الوزارة الالكترونية مستمره على مدار الساعه من خلال: e.mc.gov.sa