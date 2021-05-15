«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى أمطار رعدية على 5 مناطق

وجَّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ الأمطار على منطقة مكة المكرمة تشمل «إضم والعرضيات وميسان»، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

بينما تشمل الأمطار على منطقة عسير كل من «أحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث» وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وفي منطقة الباحة تشمل الأمطار كلًّا من «الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة»، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وفي منطقة جازان تشمل الحالة المطرية «الحرث والدائر ولاريث وفيفا وهروب» وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

أما في منطقة نجران تشمل الحالة المطرية «بدر الجنوب وحبونا» وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

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