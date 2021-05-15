«الصحة» تنصح بعدم تأجيل لقاحات الأطفال الروتينية

نصحت وزارة الصحة، بعدم تأجيل اللقاحات الروتينية للأطفال، وأخذها في مواعيدها المقررة لهم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنَّه «ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها، والحرص على أخذها في الفترة العمرية المحددة لها».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنَّ لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا ونصف العام ولديه تطعيم، فهل صحيح أن تأخيره لعمر السنتين أفضل أم إعطاؤه في وقته أفضل؟

اقرأ أيضا:

«الصحة» تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال العيد