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«الصحة» تنصح بعدم تأجيل لقاحات الأطفال الروتينية

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت بأخذها في الفترة العمرية المحددة

نصحت وزارة الصحة، بعدم تأجيل اللقاحات الروتينية للأطفال، وأخذها في مواعيدها المقررة لهم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنَّه «ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال عن موعدها، والحرص على أخذها في الفترة العمرية المحددة لها».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنَّ لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا ونصف العام ولديه تطعيم، فهل صحيح أن تأخيره لعمر السنتين أفضل أم إعطاؤه في وقته أفضل؟

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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