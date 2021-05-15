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نيابة عن خادم الحرمين.. قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

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الرياض - محمد عبدالله - نقل تهنئة القيادة إلى إسماعيل عمر جيلة

شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقل الوزير للرئيس الجيبوتي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وجمهورية جيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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