الربيعان: بدء الدخول في مرحلة درجات الحرارة الأربعينية هذا الأسبوع

أوضح المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، أنَّه مع وداع رمضان تمَّ وداع درجات الحرارة الثلاثينية، تمهيدًا للدخول في مرحلة درجات الحرارة الأربعينية بدءًا من هذا الأسبوع.

وقال الربيعان –عبر حسابه على تويتر- إنَّه «مع وداع رمضان ودعنا درجات الحرارة الثلاثينية على معظم مناطق المملكة، وبداية من هذا الأسبوع سوف ندخل في سقف الحرارة الأربعينية على مناطق وسط المملكة وشرقها».

وأشار إلى أنَّ درجات الحرارة بدأت في الارتفاع على وسط وشرق المملكة، لتسجل ما بين 39 و 42 درجة مئوية خلال الأيام القادمة.