اخبار السعوديه

إغلاق13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - 8 منها في منطقة القصيم..

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تمَّ إغلاقه خلال 98 يومًا 1188 مسجدًا، فيما تمَّ فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيَّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت، أنَّ المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما تم إعادة فتح 5 مساجد أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمام…

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا