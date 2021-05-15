«الصحة»: 837 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1012 حالة ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 432269 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 416759 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7147 حالة.

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