رحالة يحذر من الانجراف وراء العروض السياحية لدول موبوءة بفيروس كورونا

نصح الرحالة «ربيع الشمراني»، المواطنين، بالتريث في اتخاذ قرار السفر، وعدم الانجراف وراء الإعلانات أو العروض السياحية، وذلك قبل يومين من تطبيق قرار فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية يوم الاثنين القادم (5 شوال 1442).

وقال الشمراني لقناة «الإخبارية»، إن هناك دولا تدفع لمقدمي العروض السياحية للترويج لبلدانهم وهي موبوءة بفيروس كورونا. مضيفا أنه لو قرر السفر الآن سيكون بمفرده وليس جماعيا، حتى يكون مسؤولا عن قراره، بسبب تفشي كورونا في بعض الدول.

وأوضح الرحالة، أن الفيروس المتحور الهندي بدأ ينتشر في بعض الدول السياحية التي كانت محط أنظار السعوديين، مشيرا إلى أن الوضع غير مطمئن بالنسبة للسفر إلى بعض الدول للسياحة.

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