السعودية اليوم / باكستان تسجل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1531 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 874751 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19467 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 783480 حالة.

// انتهى //

16:32ت م

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إسلام آباد 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1531 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 83 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 874751 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19467 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 783480 حالة.// انتهى //16:32ت م0057

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