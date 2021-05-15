

الرياض 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات

حالة منها (1331) حالة حرجة.

وأكدت الوزارة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد ، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:13ت م

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الرياض 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (837) حالة مؤكدة وتعافي(1012) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8363)حالة منها (1331) حالة حرجة.وأكدت الوزارة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد ، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:13ت م0049

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الصحة" : مراكز لقاحات كورونا تواصل خدمتها خلال أيام العيد ، وتسجيل (837) حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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