السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 03 شوال 1442هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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16:03ت م

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