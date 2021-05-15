السعودية اليوم / 1192 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية على الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1192 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 51 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

// انتهى //

14:07ت م

0041



الدمام 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1192 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 51 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس " كورونا " وتطبيق " توكلنا ".وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //14:07ت م0041

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