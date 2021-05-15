السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1321 إصابة بكورونا



أبوظبي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1321 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1929 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1302 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 525080 حالة.

// انتهى //

13:19ت م

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أبوظبي 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1321 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 544931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1929 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1302 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 525080 حالة.// انتهى //13:19ت م0036

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