السعودية اليوم / خفر السواحل الليبي ينقذ 114 مهاجراً غير شرعي



طرابلس 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

أنقذ خفر السواحل الليبي 114 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بالقرب من سواحل العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل زورقهم المطاطي في عرض البحر.

وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعاً إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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12:09ت م

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