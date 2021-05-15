

موسكو 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8790 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4931691، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 115480 وفاة.

// انتهى //

11:57ت م

0029



موسكو 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و364 وفاة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4931691، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 115480 وفاة.// انتهى //11:57ت م0029

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.