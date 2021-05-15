السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير



أبها 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات أحد رفيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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11:12ت م

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