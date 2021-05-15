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الغذاء والدواء تدعو لمشاهدة الوثائقي تطعيمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

الغذاء والدواء تدعو لمشاهدة الوثائقي تطعيمة

يعرض اليوم في تمام 6:05 مساءً على قناة الهيئة وقناة الإخبارية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت هيئة الغذاء والدواء لمشاهدة الوثائقي “تطعيمة” اليوم السبت، في تمام 6:05 مساءً، على قناة ⁧الغذاء والدواء في يوتيوب، أو قناة الإخبارية.

وكانت الغذاء والدواء قد نشرت في وقت سابق مقتطفات من الوثائقي “تطعيمة”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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