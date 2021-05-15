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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تدعو لمشاهدة الوثائقي تطعيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15
وكانت الغذاء والدواء قد نشرت في وقت سابق مقتطفات من الوثائقي “تطعيمة”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
الغذاء والدواء تدعو لمشاهدة الوثائقي تطعيمة
يعرض اليوم في تمام 6:05 مساءً على قناة الهيئة وقناة الإخبارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت هيئة الغذاء والدواء لمشاهدة الوثائقي “تطعيمة” اليوم السبت، في تمام 6:05 مساءً، على قناة الغذاء والدواء في يوتيوب، أو قناة الإخبارية.
وكانت الغذاء والدواء قد نشرت في وقت سابق مقتطفات من الوثائقي “تطعيمة”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
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