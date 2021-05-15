فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي لرصد القمر والمريخ الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت فلكية جدة أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت 15 مايو 2021 ثالث أيام عيد الفطر المبارك وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ كنقطة برتقالية بالأفق الغربي.

فرصة مثالة:

وأوضحت فلكية جدة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن مشاهدة الظاهرة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.



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