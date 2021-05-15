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شكرا لقرائتكم 1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
1012 حالة تعافٍ في السعودية والرياض تسجل 290 إصابة جديدة
وصل إجمالي حالات التعافي إلى 416,759 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1012) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (416,759) حالة.
عدد الحالات النشطة:
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8363) حالة من بينها (1331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (432269) حالة، توفي منهم (7147) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (837) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 290، منطقة مكة المكرمة 240، المنطقة الشرقية 97، منطقة المدينة المنورة 55، منطقة عسير 59، منطقة جازان 28.
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