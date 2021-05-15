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السعودية | وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ..

نشر قبل 38 ثانية - 3:39 مساءً, 15 مايو 2021 م

المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.
ونقل معاليه لفخامة الرئيس الجيبوتي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وجمهورية جيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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