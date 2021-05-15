لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الباحة

تزينت سماء مدينة الباحة يوم أمس بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالًا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

توجيه أمير الباحة:

وبناء على توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظمت إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية الساعة العاشرة مساء بجوار المركز الحضاري، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في الباحة من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.

لوحات جمالية:

وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

وستشهد مدينة الباحة اليوم عرض الألعاب النارية الثاني في نفس التوقيت بجوار المركز الحضاري حيث جُهز الموقع بجميع التجهيزات واحتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.



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