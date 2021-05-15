ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - تبوك

ضبطت المديرية العامة للمرور في منطقة تبوك، قائد مركبة سار عكس الاتجاه في أحد الطرق بالمنطقة.

إحالة للهيئة المرورية:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه جرى ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة بالنظام.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر قيام قائد مركبة بالسير عكس الاتجاه في أحد الطرق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

إجراءات السلامة:

وفي وقت سابق، دعا المرور إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

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