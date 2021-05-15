أمطار رعدية على جازان لمدة ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط في البرد ، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية ، الحدود الشمالية ،الجوف قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

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