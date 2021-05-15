إعصاران يضربان الصين ويتسببان في قتل العشرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365- متابعة

تسبب إعصاران عنيفان في قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 300 آخرين؛ حيث اجتاحت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كم/ ساعة وسط وشرق الصين.

وضرب أحد الإعصارين مدينة ووهان الصينية، عاصمة مقاطعة هوبي، التي نشأ منها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السلطات في هوبي، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين،وبالإضافة إلى ذلك، فقد تسبب الإعصار في تضرر رافعتين، وانهارت إحداهما في موقع بناء، مما أوقع أضرارًا جسيمة في الممتلكات.

انقطاع الكهرباء وانهيار 30 منزلًا في الصين

وبالإضافة إلى السيارات التي تضررت جراء سقوط الأجسام عليها، اقتُلعت الأشجار ودُمرت أعمدة الكهرباء، مما حرم أكثر من 26 ألف منزل من الكهرباء، وانهار ما يقرب من 30 منزلا.

وضرب إعصار قوي أيضا مدينة سوتشو، بالقرب من شنغهاي، مساء الجمعة، مع رياح تجاوزت 200 كم/ ساعة، وفقا للسلطات المحلية، وقد أشارت التقارير إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان واحد، بالإضافة إلى 130 إصابة طفيفة. وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي دوامة سوداء ألحقت أضراراً كبيرة في مسارها، بسحب موقع روسيا اليوم.



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